Visite guidée « Passages et ruelles », Hôtel de Ville, Tournus
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Tournus
Informations pratiques
Visite guidée « Passages et ruelles » Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée « Passages et ruelles »
Venez vous perdre dans les passages et ruelles dans le centre de Tournus, site patrimonial remarquable. Rendez-vous devant la mairie.
Durée : 1h
Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385270330 »}] Hôtel de Ville de Tournus
Visite guidée « Passages et ruelles »
© PAH
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