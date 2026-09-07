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Visite guidée « Passages et ruelles », Hôtel de Ville, Tournus

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Tournus

Visite guidée « Passages et ruelles », Hôtel de Ville, Tournus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville Tournus
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire

Visite guidée « Passages et ruelles » Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée « Passages et ruelles »
Venez vous perdre dans les passages et ruelles dans le centre de Tournus, site patrimonial remarquable. Rendez-vous devant la mairie.
Durée : 1h

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385270330 »}] Hôtel de Ville de Tournus
Visite guidée « Passages et ruelles »

© PAH

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