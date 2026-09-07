Visite guidée « Passages et ruelles », Hôtel de Ville, Tournus

Informations pratiques

Visite guidée « Passages et ruelles » Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée « Passages et ruelles »

Venez vous perdre dans les passages et ruelles dans le centre de Tournus, site patrimonial remarquable. Rendez-vous devant la mairie.

Durée : 1h

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385270330 »}] Hôtel de Ville de Tournus

Visite guidée « Passages et ruelles »

© PAH