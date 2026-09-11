Visite guidée « Patrimoine en péril dans les collections du musée », Musée Théodore Deck & des Pays de Florival, Guebwiller

Informations pratiques

Visite guidée « Patrimoine en péril dans les collections du musée » 19 et 20 septembre Musée Théodore Deck & des Pays de Florival Haut-Rhin

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Dans le cadre de la thématique nationale « Patrimoine en péril » proposée par le Ministère de la Culture, laissez-vous conter une histoire plus secrète des musées. Derrière les salles d’exposition se cache une autre vie des collections : celle des œuvres disparues, des biens culturels menacés, des enquêtes, de la conservation et des restaurations qui leur offrent une seconde vie. En parcourant les collections du musée, découvrez les défis quotidiens de celles et ceux qui veillent à préserver ce patrimoine fragile et les histoires parfois méconnues qui se cachent derrière les œuvres.

Musée Théodore Deck & des Pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/musee-florival Le musée Théodore Deck s’installe dans l’ancienne maison canoniale construite pour le grand doyen du chapitre équestral de l’abbaye de Murbach en 1765. Elle fait partie, avec l’église Notre-Dame, d’un ensemble architectural néoclassique caractéristique de l’Alsace du XVIIIème siècle.

Le musée est consacré à l’art et à l’histoire locale et abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck (1823-1891), quelques cinq cents pièces aux motifs naturalistes et aux influences orientales. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la thématique nationale « Patrimoine en péril » proposée par le Ministère de la Culture, laissez-vous conter une histoire plus secrète des musées. Derrière les salles d’exposition se…

©Ville de Guebwiller/Musée Théodore Deck & des Pays du Florival