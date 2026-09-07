Visite guidée : patrimoine naturel en danger, Muséum Victor Brun, Montauban

Informations pratiques

Visite guidée : patrimoine naturel en danger 19 et 20 septembre Muséum Victor Brun Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les collections du Muséum abritent de nombreuses espèces aujourd’hui menacées d’extinction, dont certaines emblématiques comme l’ours polaire, ainsi que quelques espèces déjà disparues.

À travers cette visite guidée, découvrez les principales causes de ces extinctions, les conséquences que la disparition d’une seule espèce peut entraîner sur tout un écosystème, ainsi que les mesures mises en place pour enrayer ces phénomènes.

Muséum Victor Brun 2 place antoine bourdelle, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221385 https://www.museum.montauban.com Importante collection zoologique, où les oiseaux sont majoritaires. On y trouve également des mammifères, des poissons, des reptiles et des coquilles. La collection de paléontologie régionale se distingue par une importante série de fossiles des Phosphorites du Quercy. Une petite collection de minéralogie comporte un fragment de l’exceptionnelle météorite d’Orgueil. Le musée conserve également une très importante collection de préhistoire, qui ne peut actuellement être exposée. Le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun se situe au 2ème étage au 2 Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban. Le batiment est partagé avec le tribunal de commerce. Vous pouvez venir via divers moyens de transports : En Voiture : Vous disposez de deux parking à proximité (rue Alphonse Jourdain – gratuit ou place de la cathédrale – payant) En Bus : Vous pouvez utiliser la Ligne B et descendre à l’arrêt « Pont vieux » ou les Lignes A et D et descendre à l’arrêt « Mairie »

Les collections du Muséum sont riches de nombreuses espèces aujourd’hui en danger d’extinction, certaines emblématiques comme l’ours polaire, et de quelques espèces disparues. À travers cette visite…