Visite guidée : patrimoine naturel en danger, Muséum Victor Brun, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Muséum Victor Brun · Montauban
Informations pratiques
Visite guidée : patrimoine naturel en danger 19 et 20 septembre Muséum Victor Brun Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les collections du Muséum abritent de nombreuses espèces aujourd’hui menacées d’extinction, dont certaines emblématiques comme l’ours polaire, ainsi que quelques espèces déjà disparues.
À travers cette visite guidée, découvrez les principales causes de ces extinctions, les conséquences que la disparition d’une seule espèce peut entraîner sur tout un écosystème, ainsi que les mesures mises en place pour enrayer ces phénomènes.
Muséum Victor Brun 2 place antoine bourdelle, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221385 https://www.museum.montauban.com Importante collection zoologique, où les oiseaux sont majoritaires. On y trouve également des mammifères, des poissons, des reptiles et des coquilles. La collection de paléontologie régionale se distingue par une importante série de fossiles des Phosphorites du Quercy. Une petite collection de minéralogie comporte un fragment de l’exceptionnelle météorite d’Orgueil. Le musée conserve également une très importante collection de préhistoire, qui ne peut actuellement être exposée. Le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun se situe au 2ème étage au 2 Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban. Le batiment est partagé avec le tribunal de commerce. Vous pouvez venir via divers moyens de transports : En Voiture : Vous disposez de deux parking à proximité (rue Alphonse Jourdain – gratuit ou place de la cathédrale – payant) En Bus : Vous pouvez utiliser la Ligne B et descendre à l’arrêt « Pont vieux » ou les Lignes A et D et descendre à l’arrêt « Mairie »
Les collections du Muséum sont riches de nombreuses espèces aujourd’hui en danger d’extinction, certaines emblématiques comme l’ours polaire, et de quelques espèces disparues. À travers cette visite…
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Projet artistique participatif, CIAP – Ancien collège, Montauban 18 septembre 2026
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan, Hôtel Le Franc de Pompignan, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban 19 septembre 2026
- Visite du musée de l’Union Compagnonnique, Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France, Montauban 19 septembre 2026