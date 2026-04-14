Visite guidée pédestre de la ville de Gravelines – En partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque, LSF, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Visite guidée pédestre de la ville de Gravelines – En partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque, LSF Dimanche 26 avril, 10h00 Embarcadère Vauban Promenade Nord

Gratuit – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

Suivez le guide et prenez le temps de contempler la ville fortifiée toujours ceinturée de son rempart et de ses douves. Lors de ce parcours, quelques pauses devant d’anciens bâtiments vous permettront de faire un bond dans le passé.

« En partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque, cette visite ouverte à tous vous est proposée en Langue des Signes Française dans le cadre du programme local des Journées Nationales Tourisme & Handicap »

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Ville de Gravelines