Visite guidée « péril en la demeure : heurs, malheurs et résurrection des maisons à pans de bois », Église Saint-Nicaise, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée « péril en la demeure : heurs, malheurs et résurrection des maisons à pans de bois » 19 et 20 septembre Église Saint-Nicaise Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Eglise-Brasserie Saint-Nicaise est un tiers-lieu patrimonial et convivial, c’était à l’origine une petite chapelle appartenant aux moines de l’Abbatiale Saint-Ouen au XVIe siècle. Elle a connu de nombreuses péripéties avec les siècles, dont notamment un incendie en 1934 qui a détruit une grande partie de l’Eglise. Restaurée en 1940 par Pierre Chirol et Emile Gaillard , elle est un savant mélange entre une architecture gothico-romaine et art déco. Depuis 2019, elle appartient à la Brasserie Ragnar, via un appel à projet de la ville de Rouen, qui compte en faire la plus grande Eglise-Brasserie du monde avec des cuves de fermentation à l’intérieur même de l’église.

Visite commentée par La Boise de Saint-Nicaise – association de loi 1901- le thème abordé sera « Péril en la demeure : heurs, malheurs et résurrection des maisons à pans de bois«

Église Saint-Nicaise 27 Rue Saint-Nicaise, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie Cette église, construite de 1538 à 1561, a été partiellement détruite dans un incendie en mars 1934. A la suite d’un concours, les architectes locaux Pierre Chirol et Emile Gaillard ont été retenus pour concevoir une nouvelle nef et un nouveau clocher. Construits en béton armé, mais s’inspirant de l’architecture gothique, ces éléments s’intègrent au choeur et bas-côtés du XVIᵉ siècle. Les travaux ont duré de 1934 à 1937, mais l’édifice n’a été rendu au culte qu’en 1940.

Les vitraux modernes sont de Max Ingrand. L’église a été protégée en totalité pour ses parties anciennes et pour la réussite de Pierre Chirol et Emile Gaillard, qui adaptent l’architecture contemporaine et ses techniques à un édifice ancien.

L’**Eglise-Brasserie Saint-Nicaise** est un tiers-lieu patrimonial et convivial, c’était à l’origine une petite chapelle appartenant aux moines de l’Abbatiale Saint-Ouen au XVIe siècle. Elle a connu…

©Caroline Bazin_la 25ème image