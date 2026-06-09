Visite guidée Port 2000 par la terre Le Havre samedi 13 juin 2026.

Le Havre

Visite guidée Port 2000 par la terre

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans l’un des sites les plus impressionnants du port du Havre.

Depuis la terre, cette visite en car vous permet d’observer au plus près le fonctionnement de Port 2000 arrivée des navires, opérations de manutention, circulation des engins… Ici, chaque mouvement est orchestré avec précision pour assurer la fluidité des échanges. Avec ses kilomètres de quais, ses portiques géants et ses capacités logistiques considérables, ce port joue un rôle clé.

Au fil du parcours, vous découvrez les coulisses de cette organisation complexe et les enjeux liés au transport des marchandises à grande échelle. Une immersion concrète dans le fonctionnement d’un port tourné vers le monde.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

À partir de 12 ans

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Port 2000 par la terre

L’événement Visite guidée Port 2000 par la terre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie