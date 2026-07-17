Visite guidée pour les JEP 2026 : les bastions du Parc Blandan, Parc Blandan Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée pour les JEP 2026 : les bastions du Parc Blandan 19 et 20 septembre Parc Blandan Lyon Métropole de Lyon

groupe d’une dizaine de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bastions reconvertis : du génie militaire au bien commun.

Le Parc Blandan cache une histoire fortifiée. Cet ancien fort du 19ème siècle s’articulait autour de plusieurs bastions : murs épais, angles de tir calculés, système de défense témoignent du génie militaire de l’époque.

En 2026, trois bastions ont été réimaginés. Conservés partiellement et bien intégrés au paysage, ils sont devenus des coeurs de verdure. Cette visite vous fera traverser deux siècles d’histoire.

Amoureux d’histoire urbaine, cette reconversion vous montre comment le patrimoine se réinvente.

Parc Blandan Lyon 17 rue de l’Epargne 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 72 76 32 78 [{« type »: « link », « value »: « https://adpb.garradin.eu/m/bookings/?event=ffecb183-9385-42a8-b062-5baee467fae5 »}] Inauguré en septembre 2013, ce parc ouvre ses portes sur un vaste îlot naturel et offre des espaces naturels, protégés et aménagés pour répondre aux attentes et pratiques de chacun.

Les visiteurs sont invités à découvrir 17 hectares d’espaces verts, au cœur d’un site exceptionnel, situé à la jonction de 3 arrondissements (le 3e, le 7e et le 8e). À mi‐distance du parc de la Tête d’Or et du parc de Gerland, le parc offre une véritable oasis en plein cœur de ville. Ce site autrefois militaire laisse ainsi la place à un poumon vert dont les aménagements permettent de révéler et de valoriser le patrimoine, l’identité et l’héritage du site avec en prime, un espace dédié aux sports de glisse : un skatepark de 1 300m².

Du château La Motte au parc Blandan…

Les hauts murs de l’ancienne caserne Sergent Blandan renferment plus de cinq siècles d’histoire. Avant leur transformation en un lieu de détente et de loisirs ouverts à tous, retour sur un passé mouvementé.

Situé au débouché de routes reliant Lyon aux Alpes, à l’Italie et à la vallée du Rhône, l’édifice devient un lieu prisé des voyageurs, notamment de Marie de Médicis. Au fil des siècles, le château passe entre les mains de nombreux propriétaires, dont le président du Présidial de Valence qui signa du nom de seigneur de La Mothe, ce qui explique cette cohabitation de deux orthographes. Une nouvelle destinée est promise au site lorsque le gouvernement de Louis‐Philippe 1er décide de la construction, exécutée de 1831 à 1853, d’un vaste système de fortifications et d’une caserne englobant le château. En 1864, La Motte était le troisième plus important fort de l’agglomération et logeait 1 193 hommes. Mais avec la seconde ceinture de fortifications, il perd son rôle stratégique et se voit transformé en caserne. C’est le 12 octobre 1942 que le fort prend le nom de Caserne Sergent Blandan. L’armée quitte définitivement le château en 1999, laissant la place à la Police nationale, jusqu’au rachat par le Grand Lyon en 2007 de ce lieu chargé d’histoire.

©Ville de Lyon Tram T2 arrêt Garibaldi Berthelot

Métro B arrêt Jean Macé

Métro D arrêt Garibaldi

C7 arrêt Lamothe Madeleine

Journées européennes du patrimoine

©Maxence BERNIZET