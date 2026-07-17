Visite guidée : présentation de l’atelier de restauration de la bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque patrimoniale Villon, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée : présentation de l’atelier de restauration de la bibliothèque patrimoniale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Villon Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Elodie Perrot, restauratrice à la bibliothèque patrimoniale de Rouen, vous invite dans son atelier où expertise et ingéniosité se mêlent pour prolonger la vie de nos documents anciens.

Bibliothèque patrimoniale Villon 3 rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen 76190 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 76 https://bibliotheques.rouen.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda »}]

Elodie Perrot, restauratrice à la bibliothèque patrimoniale de Rouen, vous invite dans son atelier où expertise et ingéniosité se mêlent pour prolonger la vie de nos documents anciens.

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