Visite guidée : présentation de l’atelier de restauration de la bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque patrimoniale Villon, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale Villon · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée : présentation de l’atelier de restauration de la bibliothèque patrimoniale Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Villon Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Elodie Perrot, restauratrice à la bibliothèque patrimoniale de Rouen, vous invite dans son atelier où expertise et ingéniosité se mêlent pour prolonger la vie de nos documents anciens.
Bibliothèque patrimoniale Villon 3 rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen 76190 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 76 08 80 76 https://bibliotheques.rouen.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda »}]
Elodie Perrot, restauratrice à la bibliothèque patrimoniale de Rouen, vous invite dans son atelier où expertise et ingéniosité se mêlent pour prolonger la vie de nos documents anciens.
© Rouen Bibliothèques
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