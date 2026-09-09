Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:15:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Présentation historique de la Salle des Gardes de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui salle du Conseil municipal de la mairie de Caen par les guides de l’Abbaye.

Présentation historique de la Salle des Gardes de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui salle du Conseil municipal de la mairie de Caen par les guides de l’Abbaye. Durée 30 min. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine

A historical overview of the Salle des Gardes at the Abbaye aux Hommes—now the City Council chamber at Caen City Hall—presented by the Abbey’s tour guides.

L’événement Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer