Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Jean-Marie Louvel · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:15:00
fin : 2026-09-20 17:45:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Présentation historique de la Salle des Gardes de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui salle du Conseil municipal de la mairie de Caen par les guides de l’Abbaye.
Présentation historique de la Salle des Gardes de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui salle du Conseil municipal de la mairie de Caen par les guides de l’Abbaye. Durée 30 min. .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine
A historical overview of the Salle des Gardes at the Abbaye aux Hommes—now the City Council chamber at Caen City Hall—presented by the Abbey’s tour guides.
L’événement Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Concert Nurse Erica w Ju.le.g There is noise behind the curtain | Déclic Festival Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 9 septembre 2026
- Randonnée rivières et canaux Caen 10 septembre 2026
- Everytime, Cinéma LUX, Caen 11 septembre 2026
- Exposition In the here and now Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 12 septembre 2026
- JULIE VILLERS THEATRE A L’OUEST Caen 12 septembre 2026