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Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Jean-Marie Louvel · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:15:00
Lieu
Esplanade Jean-Marie Louvel
Adresse
Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:15:00
fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Présentation historique de la Salle des Gardes de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui salle du Conseil municipal de la mairie de Caen par les guides de l’Abbaye.
Présentation historique de la Salle des Gardes de l’Abbaye aux Hommes, aujourd’hui salle du Conseil municipal de la mairie de Caen par les guides de l’Abbaye. Durée 30 min.   .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine

A historical overview of the Salle des Gardes at the Abbaye aux Hommes—now the City Council chamber at Caen City Hall—presented by the Abbey’s tour guides.

L’événement Visite guidée présentation historique de la Salle des Gardes | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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