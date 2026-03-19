Visite guidée « Promenade dans les jardins », Jardin de la Basilique, Boulogne-sur-Mer
Visite guidée « Promenade dans les jardins », Jardin de la Basilique, Boulogne-sur-Mer dimanche 7 juin 2026.
Visite guidée « Promenade dans les jardins » Dimanche 7 juin, 15h00 Jardin de la Basilique Pas-de-Calais
Gratuit ; réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Partez à la découverte des jardins de la Ville de Boulogne-sur-Mer. Du jardin de la Basilique au jardin des Tintelleries, en passant par les jardins au pied des remparts, leur diversité se dévoilera !
À 15 h (durée 2 h). Rv dans le jardin de la Basilique, rue de Lille
Gratuit, réservation conseillée auprès du service Ville d’art et d’histoire 03 91 90 02 95 / patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr
Jardin de la Basilique rue de Lille Boulogne-Sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Partez à la découverte des jardins de Boulogne-sur-Mer rezndez-vous aux jardins visite guidée
Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer / Beya Rebaï pour l’affiche nationale
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