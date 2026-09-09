Visite guidée puis rencontre au tribunal judiciaire, Palais de Justice de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Visite guidée puis rencontre au tribunal judiciaire Samedi 19 septembre, 14h00 Palais de Justice de Cambrai Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Rencontre avec le tribunal judiciaire

Samedi à 14h

→ RDV dans la cour du tribunal, entrée à l’angle de la rue Froissart et du boulevard Faidherbe

Deux visites en une : découvrez les extérieurs du palais de justice, se situant au-dessus du château de Selles ; puis partez à la rencontre des magistrats et greffiers pour visiter l’intérieur du tribunal et comprendre son fonctionnement.

Durée 1h30

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Pièce d’identité à présenter sur place

Palais de Justice de Cambrai Rue froissart Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Rencontre avec le tribunal judiciaire

Samedi à 14h

→ RDV dans la cour du tribunal, entrée à l’angle de la rue Froissart et du boulevard Faidherbe

Deux visites en une : découvrez les extérieurs du palais de justice, se situant au-dessus du château de Selles ; puis partez à la rencontre des magistrats et greffiers pour visiter l’intérieur du tribunal et comprendre son fonctionnement.

Durée 1h30

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Pièce d’identité à présenter sur place

Rencontre avec le tribunal judiciaire

© Yannick Prangère