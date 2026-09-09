Visite guidée puis rencontre au tribunal judiciaire, Palais de Justice de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Visite guidée puis rencontre au tribunal judiciaire Samedi 19 septembre, 14h00 Palais de Justice de Cambrai Nord
40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Rencontre avec le tribunal judiciaire
Samedi à 14h
→ RDV dans la cour du tribunal, entrée à l’angle de la rue Froissart et du boulevard Faidherbe
Deux visites en une : découvrez les extérieurs du palais de justice, se situant au-dessus du château de Selles ; puis partez à la rencontre des magistrats et greffiers pour visiter l’intérieur du tribunal et comprendre son fonctionnement.
Durée 1h30
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Pièce d’identité à présenter sur place
Palais de Justice de Cambrai Rue froissart Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Rencontre avec le tribunal judiciaire
Samedi à 14h
→ RDV dans la cour du tribunal, entrée à l’angle de la rue Froissart et du boulevard Faidherbe
Deux visites en une : découvrez les extérieurs du palais de justice, se situant au-dessus du château de Selles ; puis partez à la rencontre des magistrats et greffiers pour visiter l’intérieur du tribunal et comprendre son fonctionnement.
Durée 1h30
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Pièce d’identité à présenter sur place
Rencontre avec le tribunal judiciaire
© Yannick Prangère
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