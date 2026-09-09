Visite guidée puis rencontre avec le Conseil de Prud’hommes, Palais de Justice de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Visite guidée puis rencontre avec le Conseil de Prud’hommes Samedi 19 septembre, 16h00 Palais de Justice de Cambrai Nord
40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Rencontre avec le Conseil de Prud’hommes
Samedi à 16h
→ RDV dans la cour du tribunal, entrée à l’angle de la rue Froissart et du boulevard Faidherbe
Deux visites en une : découvrez les extérieurs du palais de justice, se situant au-dessus du château de Selles ; puis rencontrez les conseillers prud’hommes de Cambrai pour découvrir leur rôle et les affaires qu’ils traitent.
Durée 1h30
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Pièce d’identité à présenter sur place
Palais de Justice de Cambrai Rue froissart Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Rencontre avec le tribunal judiciaire
Samedi à 14h
→ RDV dans la cour du tribunal, entrée à l’angle de la rue Froissart et du boulevard Faidherbe
Deux visites en une : découvrez les extérieurs du palais de justice, se situant au-dessus du château de Selles ; puis partez à la rencontre des magistrats et greffiers pour visiter l’intérieur du tribunal et comprendre son fonctionnement.
Durée 1h30
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Pièce d’identité à présenter sur place
Rencontre avec le Conseil de Prud’hommes
© Yannick Prangère
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