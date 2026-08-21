Visite guidée : « Réhabiliter, préserver, transmettre : au cœur du chantier du Palais », Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers

Informations pratiques

Visite guidée : « Réhabiliter, préserver, transmettre : au cœur du chantier du Palais » 19 et 20 septembre Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

ATTENTION : en raison des conditions de visites liées au chantier, cette visite est réservée aux personnes de plus de 10 ans, et n’est malheureusement pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:10:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:55:00+02:00

Alors que le Palais s’apprête à fermer ses portes pour une transformation historique, glissez-vous dans les coulisses du chantier à venir. Cette visite exclusive vous mène dans des salles curées et d’ordinaire inaccessibles pour saisir les défis de cette réhabilitation hors norme.

Visite traduite en LSF le samedi 19 septembre à 15h30.

Inscription uniquement sur place, le jour même.

ATTENTION : en raison des conditions de visites liées au chantier, cette visite est réservée aux personnes de plus de 10 ans, et n’est malheureusement pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0675321664 »}, {« type »: « email », « value »: « palais@poitiers.fr »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Alors que le Palais s’apprête à fermer ses portes pour une transformation historique, glissez-vous dans les coulisses du chantier à venir. Cette visite exclusive vous mène dans des salles curées et …

©Yann Gachet