Informations pratiques

Visite guidée « Repères urbains » de Plombières-les-Bains Samedi 19 septembre, 10h30 Centre-ville Vosges

Départ de la visite : 8 rue Grillot 88340 Plombière les bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’équipe Berlioz vous propose une visite de la ville sur le thème «Repères urbains» avec la Maison de l’architecture de Lorraine sous l’oeil du photographe Damien Raymond.

Centre-ville 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Le centre-ville de Plombières-les-Bains, niché dans un écrin de verdure au cœur des Vosges, offre une plongée unique dans deux mille ans d’histoire. Surnommée « la ville aux mille balcons », elle séduit par ses façades du XIXe siècle ornées de ferronneries délicates, témoins de l’âge d’or du thermalisme sous Napoléon III. On y découvre un patrimoine exceptionnel : vestiges gallo-romains, thermes néoclassiques, bains impériaux, église Saint-Amé à la flèche élancée, ou encore la Maison des Arcades du XVIIIe siècle. Le Grand Hôtel et les Thermes Napoléon incarnent la splendeur de l’époque impériale.

Flâner dans les ruelles de Plombières, c’est aussi apprécier ses passages couverts, ses jardins en terrasses, ses artisans d’art et ses points de vue sur la vallée. Classée « station thermale » et « Ville d’art et d’histoire », la cité conjugue charme architectural, histoire thermale et dynamisme culturel à travers expositions, marchés, concerts ou festivals. Un centre-ville vivant et authentique, où le patrimoine se découvre au fil de la promenade.

L’équipe Berlioz vous propose une visite de la ville sur le thème «Repères urbains» avec la Maison de l’architecture de Lorraine sous l’oeil du photographe Damien Raymond.

©Remiremont Plombières Tourisme