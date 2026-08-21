Visite guidée «Rivière d’Abord ou la naissance d’une ville», Kiosque de la Rivière d’Abord, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visite guidée «Rivière d’Abord ou la naissance d’une ville» Samedi 19 septembre, 09h00, 15h00 Kiosque de la Rivière d’Abord La Réunion

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Un parcours historique depuis les rives de Terre Sainte jusqu’à l’hôtel de ville, monument emblématique de la ville en passant par l’entrepôt de marine de la famille Kervéguen et la grotte de Lourdes.

Kiosque de la Rivière d’Abord Rue amiral lacaze Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}]

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture

Rivière d’Abord 1847 litho A. Roussin Réf IHOI 97FI1.21