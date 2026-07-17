Visite guidée : Rodez de place en place, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée : Rodez de place en place 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez Rodez au fil de ses places et des statues qui les ornent lors d’une visite guidée au cœur de la ville.

Rendez-vous sur la place d’Armes.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Visite guidée de Rodez au gré de ses places et des statues qui les embellissent.

©OT Rodez agglomération