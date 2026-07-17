Visite guidée : Rodez de place en place, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez
Informations pratiques
Visite guidée : Rodez de place en place 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Découvrez Rodez au fil de ses places et des statues qui les ornent lors d’une visite guidée au cœur de la ville.
Rendez-vous sur la place d’Armes.
Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Visite guidée de Rodez au gré de ses places et des statues qui les embellissent.
©OT Rodez agglomération
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- F’ESTIVADA Rodez 18 juillet 2026
- Théâtre ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Rodez 18 juillet 2026
- Ateliers dessiner c’est oser ! Rodez 18 juillet 2026
- Animation de pêche à l’écrevisse Rodez 18 juillet 2026
- Théatre: ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Rodez 18 juillet 2026