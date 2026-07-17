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Visite guidée : Rodez de place en place, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez

Visite guidée : Rodez de place en place, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération
Adresse
14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée : Rodez de place en place 19 et 20 septembre Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez Rodez au fil de ses places et des statues qui les ornent lors d’une visite guidée au cœur de la ville.
Rendez-vous sur la place d’Armes.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Visite guidée de Rodez au gré de ses places et des statues qui les embellissent.

©OT Rodez agglomération

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