VISITE GUIDÉE ROLAND MOUSQUÈS, LE LAND ART ET L’AMOUR DES PIERRES –

Lieu-dit Figerolles Vialas Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-21 2026-07-16 2026-08-27 2026-09-24 2026-10-22

Découvrez le monde de Roland Mousquès, artisan passionné et bâtisseur de génie. Au tournant de Figerolles, admirez ses sculptures aériennes, sa collection d’outils anciens et le moulin Bonijol restauré en pierres sèches.

Roland Mousquès était un artisan, un passionné, un artiste, un expert en pierres sèches, un collectionneur, un bâtisseur !. Pendant cette visite panoramique au tournant de Figerolles , on découvre son univers, ses murs habités et ses aériennes sculptures de pierres, son étonnant glanage d’outils anciens. On admire le moulin Bonijol magnifiquement restauré, en pierres sèches (bien sûr!) S’il y a assez d’eau dans la gourgue, on le fera tourner…

Tout public à partir de 6 ans (les enfants de moins de 6 ans sont les bienvenus, sous la surveillance attentive de leurs parents). Non accessible en fauteuil roulant.

Réservation nécessaire, groupes limités. .

Lieu-dit Figerolles Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

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English :

Discover the world of Roland Mousquès, passionate craftsman and builder of genius. At the Figerolles bend, admire his aerial sculptures, his collection of antique tools and the restored dry-stone Bonijol mill.

L’événement VISITE GUIDÉE ROLAND MOUSQUÈS, LE LAND ART ET L’AMOUR DES PIERRES – Vialas a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère