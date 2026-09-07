Visite guidée Roseraie de Saint-Clair, jardin des roses du monde, Roseraie de Saint-Clair, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Roseraie de Saint-Clair · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
Visite guidée Roseraie de Saint-Clair, jardin des roses du monde Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Roseraie de Saint-Clair Rhône
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
La roseraie de St Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.
Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d’un site très ouvert, bordé à l’Est par le Rhône et la Cité Internationale, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective sur Lyon.
Roseraie de Saint-Clair 116 chemin de Wette Fays 69300 Caluire-et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Saint-Clair Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ville-caluire.toodego.com/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] La roseraie de Saint-Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.
Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d’un site très ouvert, bordé à l’Est par le Rhône et la Cité Internationale, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective sur Lyon. Bus 9 : arrêt Petit Versailles
La roseraie de St Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.
©Ville Caluire et Cuire
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