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Visite guidée Roseraie de Saint-Clair, jardin des roses du monde, Roseraie de Saint-Clair, Caluire-et-Cuire

samedi 19 septembre 2026 · Roseraie de Saint-Clair · Caluire-et-Cuire

Visite guidée Roseraie de Saint-Clair, jardin des roses du monde, Roseraie de Saint-Clair, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Roseraie de Saint-Clair
Adresse
116 chemin de Wette Fays 69300 Caluire-et Cuire
Ville
69300 Caluire-et-Cuire
Département
Rhône
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite guidée Roseraie de Saint-Clair, jardin des roses du monde Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Roseraie de Saint-Clair Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La roseraie de St Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.
Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d’un site très ouvert, bordé à l’Est par le Rhône et la Cité Internationale, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective sur Lyon.

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Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d’un site très ouvert, bordé à l’Est par le Rhône et la Cité Internationale, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective sur Lyon. Bus 9 : arrêt Petit Versailles
La roseraie de St Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.

©Ville Caluire et Cuire

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