Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Le Havre
Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Le Havre dimanche 17 mai 2026.
Le Havre
Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme
Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez parcourir le parc qui a servi de motif aux premières peintures de plein air du jeune Claude Monet.
Au milieu des prairies, des étangs et des bois, la guide vous entraîne à la découverte du site, entre architecture typique du pays de Caux et richesses naturelles.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire
Public adultes durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .
Parc de Rouelles Le Havre 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme
L’événement Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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