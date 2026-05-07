Le Havre

Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme

Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Venez parcourir le parc qui a servi de motif aux premières peintures de plein air du jeune Claude Monet.

Au milieu des prairies, des étangs et des bois, la guide vous entraîne à la découverte du site, entre architecture typique du pays de Caux et richesses naturelles.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Public adultes durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Parc de Rouelles Le Havre 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme

L’événement Visite guidée Rouelles, berceau de l’impressionnisme Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie