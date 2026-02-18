Visite guidée | Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin, Mairie de Saint-Aignan, Saint-Aignan
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Saint-Aignan · Saint-Aignan
Informations pratiques
Visite guidée | Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Saint-Aignan Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin
Laissez-vous guider au cœur de Saint-Aignan et partez à la découverte de son passé.
De l’élégante rue des Arcades à l’embarcadère du XVIIe siècle, chaque pierre raconte une histoire et vous plonge dans l’héritage fontevriste du village.
Profitez également d’un accès inédit à l’église Saint-Jean-Baptiste, où vous attendent des découvertes surprenantes.
Horaire : 15h
Durée : 1h30
Rendez-vous : Mairie de Saint-Aignan, 31 route de la Palissade 82100 Saint-Aignan
Gratuit
Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences 1, Boulevard de Brienne, 82200 Moissac
Tel : 05 32 09 69 36
Email :accueil@tourisme-moissacconfluences.fr
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Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin
©CCTDC
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