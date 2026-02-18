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Visite guidée | Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin, Mairie de Saint-Aignan, Saint-Aignan

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Saint-Aignan · Saint-Aignan

Visite guidée | Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin, Mairie de Saint-Aignan, Saint-Aignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Saint-Aignan
Adresse
31 route de la Palissade, 82100 Saint-Aignan
Ville
82100 Saint-Aignan
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée | Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Saint-Aignan Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin

Laissez-vous guider au cœur de Saint-Aignan et partez à la découverte de son passé.
De l’élégante rue des Arcades à l’embarcadère du XVIIe siècle, chaque pierre raconte une histoire et vous plonge dans l’héritage fontevriste du village.
Profitez également d’un accès inédit à l’église Saint-Jean-Baptiste, où vous attendent des découvertes surprenantes.

Horaire : 15h
Durée : 1h30
Rendez-vous : Mairie de Saint-Aignan, 31 route de la Palissade 82100 Saint-Aignan
Gratuit
Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences 1, Boulevard de Brienne, 82200 Moissac
Tel : 05 32 09 69 36
Email :accueil@tourisme-moissacconfluences.fr

Mairie de Saint-Aignan 31 route de la Palissade, 82100 Saint-Aignan Saint-Aignan 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 32 09 69 36 https://www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr/ [{« link »: « mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr »}]
Saint-Aignan, la cité de l’illustre parchemin

©CCTDC

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