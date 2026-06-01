Visite guidée : sauvegarder la cathédrale, un sacré chantier !, Portail de la Calende, Place de la Calende, Rouen, Rouen

Visite guidée : sauvegarder la cathédrale, un sacré chantier ! Samedi 19 septembre, 18h15 Portail de la Calende, Place de la Calende, Rouen Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV portail de la Calende (portail de la Calende).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:45:00+02:00

Fierté de la cité, Notre-Dame de Rouen est un chantier permanent. Architectes, ouvriers et techniciens œuvrent à sa restauration au quotidien.

Petit retour sur les travaux des dix dernières années.

Portail de la Calende, Place de la Calende, Rouen Place de la Calende, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/sauvegarder-la-cathedrale-un-sacre-chantier »}]

Fierté de la cité, Notre-Dame de Rouen est un chantier permanent. Architectes, ouvriers et techniciens œuvrent à sa restauration au quotidien.

©Métropole Rouen Normandie