Visite guidée : suivez le guide et découvrez la gare de Rouen et son histoire !, Gare SNCF Rouen-Rive-Droite, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée : suivez le guide et découvrez la gare de Rouen et son histoire ! 19 et 20 septembre Gare SNCF Rouen-Rive-Droite Seine-Maritime

Durée 45 min, dès 10 ans, 20 pers. max, réservation obligatoire à partir du 3 septembre à 12h sur https://affluences.com/fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez pour une visite guidée exclusive au cœur de la gare de Rouen Rive Droite, remarquable par son style architectural mêlant classicisme, Art nouveau et Art déco. Sa construction, échelonnée de 1913 à 1928, en fait une œuvre unique à la façade courbe ornée de décors végétaux et de statues d’ouvriers. Visible de loin avec sa tour d’horloge cuivrée culminant à trente-quatre mètres de hauteur et inscrite au titre des monuments historiques, la gare vous raconte ses secrets le temps d’une visite commentée.

Gare SNCF Rouen-Rive-Droite Place Bernard Tissot, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/les-coulisses-de-la-gare-de-rouen-rive-droite/reservation »}] Présence de parking payant à proximité, transports à commun à proximité (TEOR et métro).

Partez pour une visite guidée exclusive au cœur de la gare de Rouen Rive Droite, remarquable par son style architectural mêlant classicisme, Art nouveau et Art déco. Sa construction, échelonnée de à…

©SNCF