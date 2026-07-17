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Visite guidée : sur les bords du Cher, mémoires photographiques, Anciens Bains Douches, Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Anciens Bains Douches · Montluçon

Visite guidée : sur les bords du Cher, mémoires photographiques, Anciens Bains Douches, Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Anciens Bains Douches
Adresse
18 avenue Jules Ferry, 03100 Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

Visite guidée : sur les bords du Cher, mémoires photographiques 19 et 20 septembre Anciens Bains Douches Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher.
Cette année, les Journées européennes du patrimoine 2026 mettent à l’honneur la photographie, dans le cadre Bicentenaire de la photographie, initiative du Ministère de la Culture. À cette occasion, découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher. N’hésitez pas au cours de cette visite à prendre des photographies.

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Découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher.

©NC

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