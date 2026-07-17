Visite guidée : sur les bords du Cher, mémoires photographiques, Anciens Bains Douches, Montluçon

Informations pratiques

Visite guidée : sur les bords du Cher, mémoires photographiques 19 et 20 septembre Anciens Bains Douches Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher.

Cette année, les Journées européennes du patrimoine 2026 mettent à l’honneur la photographie, dans le cadre Bicentenaire de la photographie, initiative du Ministère de la Culture. À cette occasion, découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher. N’hésitez pas au cours de cette visite à prendre des photographies.

Anciens Bains Douches 18 avenue Jules Ferry, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07 62 03 28 30 »}]

Découvrez des photographies inédites d’hier provenant des collections de la ville de Montluçon, et d’aujourd’hui, à travers cette visite sur les bords du Cher.

©NC