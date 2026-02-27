Visite guidée sur les pas de Jeanne Mance Langres
Visite guidée sur les pas de Jeanne Mance Langres mercredi 8 juillet 2026.
Langres
Visite guidée sur les pas de Jeanne Mance
Rendez-vous Place Jeanne-Mance Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tout public
Viste des lieux où Jeanne Mance a vécu durant ses années langroises.
Toutes les visites seront assurées par des membres de l’association Langres Montréal-Québec, Centre Culturel Jeanne-Mance.
Réservation indispensable !
A partir de 8 ans. .
Rendez-vous Place Jeanne-Mance Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38 langresmontrealquebec@gmail.com
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English :
L’événement Visite guidée sur les pas de Jeanne Mance Langres a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne du Pays de Langres
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