[Visite guidée] Sur les pas de Manon Cormier : avocate, pionnière et résistante, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite guidée] Sur les pas de Manon Cormier : avocate, pionnière et résistante Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Grauit. Places limitées. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez dans le Bordeaux du début du XXe siècle et partez à la découverte de l’histoire de Manon Cormier (1896-1945).

Suivez ses pas pour comprendre les grandes étapes de sa vie d’avocate, de féministe et de résistante. Quels furent ses combats ? Quelles traces a-t-elle laissées jusqu’à aujourd’hui ?

Cette visite théâtralisée à deux voix vous plonge dans son époque et vous conduit autour de plusieurs bâtiments emblématiques de sa vie à Bordeaux.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

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Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « annie@histoiresasuivre.com »}] Le musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La richesse de ses collections permet au visiteur de parcourir chronologiquement ou thématiquement l’histoire de l’Aquitaine et de sa métropole régionale, sans oublier l’activité portuaire de Bordeaux avec l’outre-mer, de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie. De l’ordre de 700.000 pièces, les collections du musée d’Aquitaine sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5.000 mètres carrés, elles sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la métropole, le Bordelais ou les différents départements de l’Aquitaine.

Plongez dans le Bordeaux du début du XXe siècle et partez à la découverte de l’histoire de Manon Cormier (1896-1945).

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