Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée sur les traces de la Suisse

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-09-13

Il y a 500 ans, Mulhouse s’alliait aux cantons suisses. De nos jours encore, les décors de certains bâtiments portent la trace de cette histoire commune. L’Hôtel de Ville, avec sa magnifique salle du Conseil, vous la racontera. Vous vous laisserez ensuite conter la réunion de Mulhouse à la France, qui suscita des réactions lisibles sur la place du même nom.

Il y a 500 ans, Mulhouse s’alliait aux cantons suisses. De nos jours encore, les décors de certains bâtiments portent la trace de cette histoire commune. L’Hôtel de Ville, avec sa magnifique salle du Conseil, vous la racontera. Vous vous laisserez ensuite conter la réunion de Mulhouse à la France, qui suscita des réactions lisibles sur la place du même nom. .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

500 years ago, Mulhouse joined the Swiss cantons. Even today, the decorations of certain buildings bear the traces of this common history. The Town Hall, with its magnificent Council Chamber, will tell you all about it. You will then be told about the reunion of Mulhouse with France, which gave rise to reactions that can be read on the square of the same name.

L’événement Visite guidée sur les traces de la Suisse Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace