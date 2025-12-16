Visite guidée Tenue correcte exigée Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
2026-03-25
Habillement, coiffure, maquillage parcourez l’histoire de la mode féminine à travers les collections du musée. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ado adulte Durée 1 h.
Réservation conseillée. .
