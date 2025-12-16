Visite guidée Tenue correcte exigée Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée Tenue correcte exigée

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Habillement, coiffure, maquillage parcourez l’histoire de la mode féminine à travers les collections du musée. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public ado adulte Durée 1 h.

Réservation conseillée. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

