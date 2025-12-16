Visite guidée Tenue correcte exigée Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée Tenue correcte exigée Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon mercredi 25 mars 2026.

Visite guidée Tenue correcte exigée

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :
2026-03-25

Habillement, coiffure, maquillage parcourez l’histoire de la mode féminine à travers les collections du musée. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ado adulte Durée 1 h.
Réservation conseillée.   .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38  musee.ursulines@ville-macon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Tenue correcte exigée Mâcon a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)