Visite guidée théâtralisée : hackeuses, L’Atrium, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée théâtralisée : hackeuses Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 L’Atrium Seine-Maritime

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Intitulée “Hackeuses”, la visite entraîne le public dans un voyage à travers l’histoire du numérique, des pionnières oubliées jusqu’aux avancées scientifiques contemporaines. Mais le parcours déraille : un virus s’infiltre dans la visite, brouille les repères temporels et détourne certaines découvertes au profit d’autres récits. Guidés par une animatrice scientifique, les participants disposent d’une heure pour rétablir la chronologie et restaurer la place des femmes que le virus tente d’effacer.

Pour y parvenir, il faudra résoudre une série d’énigmes inspirées du monde informatique : codes à déchiffrer, algorithmes à compléter, programmes à réparer… À chaque étape, des comédiennes incarnent ces figures féminines et partagent leur histoire, révélant les obstacles qu’elles ont surmontés et l’importance de leurs contributions. De mémoire en mémoire, les visiteurs découvrent ainsi comment ces femmes ont façonné les sciences et le numérique, souvent dans l’ombre de leurs homologues masculins.

Cette visite s’incrit dans le cadre de l’exposition “Destination IA : l’expo qui casse les codes en Normandie !” (présentée à l’Atrium jusqu’en octobre 2027).

L’Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen Rouen 76100 Quartier Saint-Clément / Jardin des Plantes Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.cailleau@scienceaction.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 98 91 05 »}] Ancienne école normale pour garçons au XIXe siècle, l’Atrium est aujourd’hui un équipement de la Région Normandie qui accueille plus d’une quinzaine d’associations régionales qui œuvrent toutes pour le partage des savoirs et des connaissances dans différents domaines. Idéalement situé dans Rouen, l’Atrium est facilement accessible en transport en commun. En métro : station Europe – ligne Boulingrin – Technopôle du Madrillet – (10 min de la gare), en vélo : parking devant le bâtiment En voiture : parking Saint-Sever (5 min à pied).

Intitulée “Hackeuses”, la visite entraîne le public dans un voyage à travers l’histoire du numérique, des pionnières oubliées jusqu’aux avancées scientifiques contemporaines. Mais le parcours : un la…

©Science Action Normandie