Visite guidée thématique Tapisseries de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

Visite guidée thématique Tapisseries de La Chaise-Dieu

Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Entre historique de la commande, techniques de tissage, matériaux utilisés et commentaires sur les thèmes iconographiques, découvrez un éclairage incontournable pour comprendre cette œuvre remarquable… Visite guidée d’1h30 environ sur réservation

Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

English :

Between the history of the commission, weaving techniques, materials used and comments on the iconographic themes, discover an inescapable light to understand this remarkable work… Guided tour of about 1h30 upon reservation

