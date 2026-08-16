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Visite guidée Trois siècles d’histoire., Parking du Pont, Tence

dimanche 20 septembre 2026 · Parking du Pont · Tence

Visite guidée Trois siècles d’histoire., Parking du Pont, Tence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking du Pont
Adresse
43190 Tence
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
Rendez-vous au Parking du Pont

Visite guidée Trois siècles d’histoire. Dimanche 20 septembre, 15h30 Parking du Pont Haute-Loire

Rendez-vous au Parking du Pont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Trois siècles d’histoire.
Historique de la fabrication du papier à Tence.
Rôle de la famille de Montgolfier.
Activité de la Papeterie au cours de la 2nde guerre mondiale.

Parking du Pont 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]
Trois siècles d’histoire.

© Office de tourisme du Haut-Lignon

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