Visite guidée Trois siècles d’histoire., Parking du Pont, Tence
dimanche 20 septembre 2026 · Parking du Pont · Tence
Informations pratiques
Visite guidée Trois siècles d’histoire. Dimanche 20 septembre, 15h30 Parking du Pont Haute-Loire
Rendez-vous au Parking du Pont
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Trois siècles d’histoire.
Historique de la fabrication du papier à Tence.
Rôle de la famille de Montgolfier.
Activité de la Papeterie au cours de la 2nde guerre mondiale.
Parking du Pont 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]
Trois siècles d’histoire.
© Office de tourisme du Haut-Lignon
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