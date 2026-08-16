Visite guidée Trois siècles d’histoire., Parking du Pont, Tence

Informations pratiques

Visite guidée Trois siècles d’histoire. Dimanche 20 septembre, 15h30 Parking du Pont Haute-Loire

Rendez-vous au Parking du Pont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Trois siècles d’histoire.

Historique de la fabrication du papier à Tence.

Rôle de la famille de Montgolfier.

Activité de la Papeterie au cours de la 2nde guerre mondiale.

Parking du Pont 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]

Trois siècles d’histoire.

© Office de tourisme du Haut-Lignon