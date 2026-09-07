Visite guidée : Trois vies pour un monument, Musée Yves Machelon, Gannat

Informations pratiques

Visite guidée : Trois vies pour un monument Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Yves Machelon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Du château médiéval à la prison, de la geôle au musée municipal : l’histoire du bâtiment qui abrite le Musée Yves Machelon.

Une visite qui traverse huit siècles d’histoire en un seul lieu.

Musée Yves Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière, 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 90 23 78 http://www.bassin-gannat.com Le musée, installé dans le château-forteresse des seigneurs de Bourbon transformé en prison, offre aux visiteurs un voyage dans l’histoire gannatoise : squelette du rhinocéros fossile de 23 millions d’années, Dieu au maillet gallo-romain, arts religieux dont un évangéliaire du IXe siècle, diverses représentations de la vie aux XIXes et XXes siècles : intérieur rural et bourgeois, sellerie, grès d’art Méténier, véhicules hippomobiles et automobiles, la résistance à Gannat pendant la Seconde Guerre mondiale dont le fond de photographie de Gabriel Séruzier. L’Évangéliaire carolingien, livre manuscrit sur parchemin, pièce la plus prestigieuse du musée est lisible sur une borne à écran tactile.

Du château médiéval à la prison, de la geôle au musée municipal : l’histoire du bâtiment qui abrite le Musée Yves Machelon.