Visite guidée Un autre regard sur le jardin Massey TARBES Tarbes
jeudi 9 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Visite guidée Un autre regard sur le jardin Massey
TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:45:00
fin : 2026-07-09 19:45:00
Date(s) :
2026-07-09
Cet été, accompagnés par Ulpiano, guide conférencier franco-espagnol, vous aurez l’occasion de découvrir le jardin Massey sous un nouveau jour !
Placide Massey a transformé le paysage urbain de la ville en créant ce jardin à l’anglaise.
Suivez un itinéraire unique où chaque élément patrimonial vous invite à plonger dans l’histoire fascinante de ce lieu enchanteur.
-> Pour acheter vos billets en ligne voir site internet
-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme venez nous voir au 3 Cours Gambetta !
INFOS PRATIQUES
-> Réservation obligatoire / places limitées
-> Chaussures de marches conseillées
-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise
.
TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, accompanied by Ulpiano, a Franco-Spanish tour guide and lecturer, you’ll have the opportunity to discover Massey Garden in a whole new light!
Placide Massey transformed the city’s urban landscape by creating this English-style garden.
Follow a unique itinerary where each historic feature invites you to immerse yourself in the fascinating history of this enchanting place.
-> To buy your tickets online: visit the website
-> To reserve your tickets at the Tourist Office: come see us at 3 Cours Gambetta!
PRACTICAL INFORMATION
-> Reservations required / limited seating
-> Walking shoes recommended
-> Please arrive at the Tourist Office at the exact time
L’événement Visite guidée Un autre regard sur le jardin Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65
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