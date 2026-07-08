Visite guidée Un autre regard sur le jardin Massey TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Visite guidée Un autre regard sur le jardin Massey

TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:45:00

fin : 2026-07-09 19:45:00

Date(s) :

2026-07-09

Cet été, accompagnés par Ulpiano, guide conférencier franco-espagnol, vous aurez l’occasion de découvrir le jardin Massey sous un nouveau jour !

Placide Massey a transformé le paysage urbain de la ville en créant ce jardin à l’anglaise.

Suivez un itinéraire unique où chaque élément patrimonial vous invite à plonger dans l’histoire fascinante de ce lieu enchanteur.

-> Pour acheter vos billets en ligne voir site internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme venez nous voir au 3 Cours Gambetta !

INFOS PRATIQUES

-> Réservation obligatoire / places limitées

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

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TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, accompanied by Ulpiano, a Franco-Spanish tour guide and lecturer, you’ll have the opportunity to discover Massey Garden in a whole new light!

Placide Massey transformed the city’s urban landscape by creating this English-style garden.

Follow a unique itinerary where each historic feature invites you to immerse yourself in the fascinating history of this enchanting place.

-> To buy your tickets online: visit the website

-> To reserve your tickets at the Tourist Office: come see us at 3 Cours Gambetta!

PRACTICAL INFORMATION

-> Reservations required / limited seating

-> Walking shoes recommended

-> Please arrive at the Tourist Office at the exact time

L’événement Visite guidée Un autre regard sur le jardin Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65