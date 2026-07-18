[Visite guidée] Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw, Hôtel Exshaw, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite guidée] Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h45, 12h00 Hôtel Exshaw Gironde

Gratuit, réservation obligatoire à partir du 1er septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw

À la fin du XIXe siècle, une nouvelle mode venue d’Angleterre gagne la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie séduit alors la grande bourgeoisie et les négociants installés dans la ville, parmi lesquels la famille Exshaw.

Avec ses décrochés, ses bow-windows et ses boiseries, ce manoir vous plonge dans une atmosphère résolument victorienne.

Dimanche 20 septembre à 9h30, 10h45 et 12h.

Rendez-vous au 8, rue Théodore-Gardère.

Réservation sur le site du musée d’Aquitaine, rubrique « Agenda », à partir du 1er septembre.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel Exshaw 8 rue Théodore Gardère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/un-petit-manoir-a-langlaise-a-bordeaux-lhotel-exshaw »}] Cet hôtel a été construit à la fin du XIXe siècle pour une famille irlandaise. C’était à l’époque un château à la campagne, avec un vaste parc autour, bâti dans une architecture du pur style anglais en vogue à l’époque. L’hôtel Exshaw a gardé une partie de son décor victorien d’origine. Il a ensuite été transformé en annexe avec une salle de récréation pour un lycée de jeunes filles au début du XXe siècle. Il abrite aujourd’hui les bureaux de la CFDT (Confédération française démocratique du travail).

Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw

© Florian David