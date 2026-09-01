Informations pratiques

Valence

Visite guidée Valence à la Renaissance Journées européennes du Patrimoine

RDV au Pendentif Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans la Renaissance par la visite de monuments emblématiques de cette période le Pendentif, la Maison Dupré-Latour et la Maison des Têtes.

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RDV au Pendentif Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Immerse yourself in the Renaissance by visiting some of the period’s most iconic monuments: the Pendentif, the Maison Dupré-Latour, and the Maison des Têtes.

L’événement Visite guidée Valence à la Renaissance Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme