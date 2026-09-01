Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée Wolf Wagner, des prés à l’éco-quartier

rue de l’Arquebuse Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 15:00:00

fin : 2026-09-17 17:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Le quartier Wolf-Wagner naît dans le dernier quart du 19e siècle en grignotant prés et bois. Le parcourir, c’est feuilleter une page de l’histoire de l’habitat populaire mulhousien. C’est aussi en découvrir le nouveau visage au travers de reconversions et requalifications de bâtiments, de nouvelles constructions audacieuses et de l’éco-quartier.

Le quartier Wolf-Wagner naît dans le dernier quart du 19ème siècle en grignotant prés et bois. Le parcourir, c’est feuilleter une page de l’histoire de l’habitat populaire mulhousien. C’est aussi en découvrir le nouveau visage au travers de reconversions et requalifications de bâtiments, de nouvelles constructions audacieuses et de l’éco-quartier. .

rue de l’Arquebuse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

The Wolf-Wagner district was created in the last quarter of the 19th century, nibbling away at meadows and woods. Visiting it means flipping through a page in the history of Mulhouse’s working-class housing. It’s also a chance to discover the new face of the district, through the reconversion and requalification of buildings, bold new constructions and the eco-neighborhood.

L’événement Visite guidée Wolf Wagner, des prés à l’éco-quartier Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace