Monflanquin

Visite guidées de la bastide de Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Accompagnés d’une guide-conférencière, venez arpenter les carrérots de Monflanquin et découvrir la richesse historique et architecturale de cette ville nouvelle du Moyen Âge. Labellisée Plus Beaux Villages de France depuis 1989, Station Verte de Vacances et Commune Touristique , la bastide de Monflanquin porte encore les traces d’un lointain passé.

Les jeudis de 11h à 12h à partir du 9 juillet.

Rendez-vous 20 minutes avant le départ au Bureau d’Informations Touristiques de Monflanquin, place des Arcades

Réservation obligatoire, départ assuré à partir de 5 personnes.

Visite guidée en français mais support de visite en anglais disponible. .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidées de la bastide de Monflanquin

L’événement Visite guidées de la bastide de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides