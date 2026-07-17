Visite guidées du Moulin de Cepoy, Moulin de Cepoy, Cepoy

Informations pratiques

Visite guidées du Moulin de Cepoy Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin de Cepoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du moulin de Cepoy lors d’une visite commentée qui vous dévoilera l’histoire et les richesses de ce patrimoine emblématique de la commune.

Au fil du parcours, les visiteurs pourront explorer les extérieurs du site et retracer l’histoire des moulins qui ont marqué le territoire. Ils découvriront également le chantier de réfection du moulin, soutenu par la Mission Bern, ainsi que le fonctionnement des roues du moulin à eau, témoins du savoir-faire d’autrefois.

La visite sera complétée par la découverte de la grainothèque et de ses panneaux explicatifs, qui mettent à l’honneur la préservation des semences et la biodiversité cultivée. Une exposition photographique consacrée à la faune locale permettra enfin d’admirer les nombreuses espèces qui évoluent aux abords du moulin et des milieux naturels de Cepoy.

Une visite alliant histoire, patrimoine, nature et sensibilisation à l’environnement, idéale pour redécouvrir l’un des sites les plus remarquables de la commune.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Moulin de Cepoy 7 quai de Montenon, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire Au fil de l’eau, le moulin de Cepoy raconte une page de l’histoire locale et du savoir-faire d’autrefois. Parking devant la cour

Partez à la découverte du moulin de Cepoy lors d’une visite commentée qui vous dévoilera l’histoire et les richesses de ce patrimoine emblématique de la commune.

©Fondation du Patrimoine