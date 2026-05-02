Visite Hennessy | Entre fleuve et chais, visite flash Quais Hennessy Cognac

Cognac

Visite Hennessy | Entre fleuve et chais, visite flash

Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-02

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-05-02 2026-07-11 2026-08-30 2026-09-28

Nouveauté 2026 une parenthèse d’1h au fil de l’eau, d’une rive à l’autre de la Charente. Une expérience courte, accessible et hors du temps, entre découverte des chais historiques, balade en bateau et dégustation d’un cocktail au Hennessy V.S.O.P.

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Quais Hennessy Les visites Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 06 44 groupslesvisites@hennessy.fr

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English : Hennessy visit | Between river and cellars, flash visit

New for 2026: a 1-hour break along the river, from one bank of the Charente to the other. A short, accessible and timeless experience, combining discovery of the historic cellars, a boat trip and a cocktail tasting at Hennessy V.S.O.P.

L’événement Visite Hennessy | Entre fleuve et chais, visite flash Cognac a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Cognac