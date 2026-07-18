Visite historique de la chapelle des Minimes, Chapelle des Minimes, La Ciotat

Informations pratiques

Visite historique de la chapelle des Minimes 19 et 20 septembre Chapelle des Minimes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite historique commentée de la Chapelle des Minimes

Chapelle des Minimes 1, place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 83 86 58 Église Protestante Unie de La Ciotat Accès rue piétonnes du centre ville. Parkings à proximité

Visite historique de la Chapelle des Minimes

©Collection archives municipales Ville de La Ciotat