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Visite historique de la chapelle des Minimes, Chapelle des Minimes, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Minimes · La Ciotat

Visite historique de la chapelle des Minimes, Chapelle des Minimes, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Minimes
Adresse
1, place Guibert 13600 La Ciotat
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Visite historique de la chapelle des Minimes 19 et 20 septembre Chapelle des Minimes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite historique commentée de la Chapelle des Minimes

Chapelle des Minimes 1, place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 83 86 58 Église Protestante Unie de La Ciotat Accès rue piétonnes du centre ville. Parkings à proximité
Visite historique de la Chapelle des Minimes

©Collection archives municipales Ville de La Ciotat

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