Visite historique de la chapelle des Minimes, Chapelle des Minimes, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Minimes · La Ciotat
Informations pratiques
Visite historique de la chapelle des Minimes 19 et 20 septembre Chapelle des Minimes Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Nous vous proposons une visite historique commentée de la Chapelle des Minimes
Chapelle des Minimes 1, place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 83 86 58 Église Protestante Unie de La Ciotat Accès rue piétonnes du centre ville. Parkings à proximité
Visite historique de la Chapelle des Minimes
©Collection archives municipales Ville de La Ciotat
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