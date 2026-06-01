Visite historique et sensible d’un jardin à l’anglaise, Parc du Château, Hombourg Haut

Visite historique et sensible d’un jardin à l’anglaise Vendredi 5 juin, 18h00 Parc du Château Moselle

Clôture des inscriptions le jeudi 4 juin à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

L’Office de tourisme vous propose une balade commentée, à la découverte du parc du château d’Hausen. Au fil de la promenade, nous prendrons le temps de mieux comprendre ce parc en le replaçant dans l’histoire des jardins. Nous chercherons ce qui lui donne son caractère propre, ce qui le rend différent, singulier. Ce sera aussi l’occasion d’ouvrir nos sens et de porter un regard plus attentif sur les ambiances, les formes, les émotions que suscite ce lieu.

Parc du Château 17 rue de Metz 57470 Hombourg Haut Hombourg Haut 57470 Cité la Chapelle Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 90 53 53 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourismefreyming-merlebach.fr »}] Le château est construit en 1760-65, à la place d’anciens moulins sur la Rosselle et à proximité de la forge, par la célèbre famille lorraine des De Wendel (Charles De Wendel est alors maître des forges d’Hayange). L’autorisation est obtenue du Duc de Lorraine Stanislas en 1758.

C’est en 1808 que le château devient la propriété d’Ignace-Charles d’Hausen de Weidesheim, neveu d’Anne Marguerite d’Hausen de Weidesheim (épouse de Charles de Wendel), dont les terres d’origine se situent sur la commune de Kalhausen, non loin de Bitche et Sarreguemines.

La bâtisse deviendra la propriété des Gouvy en 1882. En 1937, c’est la Compagnie Houillère de Sarre-et-Moselle qui rachète le château puis, en 1946, ce seront les HBL (Houillères du Bassin de Lorraine) : le château devient le siège de leur Conseil d’Administration. Jusqu’en 1996, il accueillera des patrons des HBL, avant leur fin progressive. Depuis 2003, il est devenu l’Hôtel de Ville d’Hombourg-Haut.

Si les intérieurs n’ont rien gardé de leurs splendeurs, suite à ces occupations du XXème siècle, les extérieurs sont intacts. A cela, s’ajoute un superbe parc devenu public à l’arrière du château. Plusieurs parkings aux abords

L’Office de tourisme vous propose une balade commentée, à la découverte du parc du château d’Hausen. Au fil de la promenade, nous prendrons le temps de mieux comprendre ce parc en le replaçant dans…

©Jean-Marie Guzik : Les Carnets de Moselle-Est