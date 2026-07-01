Visite hors-les-murs « Egletons pendant la guerre », Centre de découverte du Moyen Âge, Égletons

Informations pratiques

Visite hors-les-murs « Egletons pendant la guerre » Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre de découverte du Moyen Âge Corrèze

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avec l’appui de sources photographiques, cette visite hors les murs vous invite à observer les événements de la Seconde Guerre mondiale à Égletons.

Centre de découverte du Moyen Âge 2 avenue d’Orluc, 19300 Égletons Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 93 29 66 https://www.egletons.fr/cdma/ [{« type »: « email », « value »: « cdma@mairie-egletons.fr »}] Le centre de découverte du Moyen Âge ouvre à ses visiteurs les portes du monde médiéval : vie domestique et vie monastique, luttes dynastiques et rivalités meurtrières, développement du commerce et innovations techniques (domaines de l’architecture, de l’artisanat, de l’armement, de la santé et de l’alimentation…).

La visite est un parcours sensoriel à travers l’histoire, l’art et les techniques. Une approche interactive de la vie quotidienne et de l’art sacré sur plus de 350 m2, adaptée à tous les publics.

On y trouve également un très beau jardin médiéval divisé en espaces réguliers et présentant l’herbularius (les plantes), l’hortus (le potager), le pomarius (le verger) et le jardin d’agrément.

Avec l’appui de sources photographiques, venez observer à travers cette visite hors-les-murs les évènements de la Seconde guerre mondiale à Egletons.

© CDMA Egletons