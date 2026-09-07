Visite Hôtel de Florainville – Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Hôtel de Florainville, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite Hôtel de Florainville – Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Florainville Meuse

Jauge limitée à un certains nombre de visiteurs simultanés dans le bâtiment

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé dans l’hôtel de Florainville, joyau des demeures de la Ville-Haute, le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ouvre ses portes. En plus des visites, le tribunal organise des tables rondes permettant aux visiteurs de pouvoir échanger sur la justice et son fonctionnement avec les greffiers et magistrat présents.

Hôtel de Florainville 21 place Saint-Pierre, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Le bâtiment a été construit à l’origine au XVIIe siècle pour la famille de Florainville et il fut ensuite le siège de la municipalité en 1794 qui y installa par la suite son musée. Puis, il devint le siège du tribunal de grande instance, avant d’être celui de la cour d’assises. L’hôtel est partiellement classé au titre des Monuments historiques pour ses toitures et façades sur rue.

Il fut le lieu de réception de la future reine Marie-Antoinette d’Autriche, lors de son voyage depuis la frontière vers le Roi.

Situé dans l’hôtel de Florainville, joyaux des demeures de la Ville-Haute, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ouvre ses portes. En plus des visites, le tribunal organise des tables rondes aux de la…

©Ville de Bar-le-Duc