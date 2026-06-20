Visite Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Visite Hôtel de ville Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Hôtel de Ville de Nevers Nièvre

15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Découvrez l’Hôtel de Ville de Nevers, un édifice chargé d’histoire ! Construit en 1830, ce bâtiment a successivement abrité la bibliothèque, la justice de paix et le tribunal de commerce, avant de devenir le musée municipal, puis, dès 1865, le siège de l’administration communale.

Hôtel de Ville de Nevers Place de l’Hôtel de Ville, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.ncmb.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr/agenda »}] Situé au sommet de la butte dominant la Loire, entre la cathédrale et le palais ducal, l’Hôtel de Ville est le centre d’un espace monumental où les pouvoirs spirituels et temporels sont présents depuis le Moyen Âge. La grande homogénéité architecturale de cet édifice néo-classique ne laisse guère deviner qu’il est le résultat d’un siècle d’aménagements. La partie centrale est construite aux alentours de 1830 pour abriter la bibliothèque, la justice de paix et le tribunal de commerce. Une deuxième tranche de travaux est réalisée entre 1847 et 1850 pour accueillir le musée. L’administration communale décide ensuite de s’y installer, ce qui amène un agrandissement aux deux extrémités entre 1850 et 1865. Enfin, un salon de réception est aménagé en 1899, dont les dorures abritent désormais les bureaux de l’état civil.

Construit en 1830 pour accueillir la bibliothèque, la justice de paix et le tribunal de commerce, ce bâtiment abrite ensuite le musée municipal avant de devenir, en 1865, les bureaux de communale. :…

©Ville de nevers