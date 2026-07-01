Visite Hôtel Grande Loge de France AVIGNON, Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France, Avignon

Informations pratiques

Visite Hôtel Grande Loge de France AVIGNON 19 et 20 septembre Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les francs-maçons de la Grande Loge de France à Avignon ouvrent leurs locaux. Ils sont hébergés dans un ancien grenier à sel datant du XVIIIe siècle et classé monument historique. L’Hôtel de la Grande Loge de France, permet la visite du bâtiment ainsi qu’une découverte de la Franc-maçonnerie pour ceux qui le souhaitent. Cette dernière est approchée via une exposition, de courtes conférences et des visites guidées ou libres en fonction des souhaits des visiteurs. Accès libre en fonction des places disponibles.

Grenier à sel – Hôtel de la grande loge de France 28 Rue Palapharnerie 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Les francs-maçons de la Grande Loge de France à Avignon ouvrent exceptionnellement leurs locaux.

Ils sont hébergés dans un ancien grenier à sel datant du XVIIIe siècle et classé monument historique.

L’Hôtel de la Grande Loge de France, permet la visite du bâtiment (1er étage) ainsi qu’une découverte de la Franc-maçonnerie. Cette dernière est approchée via une exposition, de courtes conférences et des visites, guidées ou libres, en fonction des souhaits des visiteurs. Zone piétonne avec accès PMR du bâtiment.

Les francs-maçons de la Grande Loge de France à Avignon ouvrent leurs locaux. Ils sont hébergés dans un ancien grenier à sel datant du XVIIIe siècle et classé monument historique. L’Hôtel de la Loge…

©Franck BOUIX