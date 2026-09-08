Visite indocile : Effroyables mythes et légendes, Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis
vendredi 30 octobre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie · Senlis
Informations pratiques
Visite indocile : Effroyables mythes et légendes Vendredi 30 octobre, 12h00 Musée d’Art et d’Archéologie Oise
4€ en plus des droits d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T12:00:00+01:00 – 2026-10-30T13:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T12:00:00+01:00 – 2026-10-30T13:00:00+01:00
Les musées proposent cette année un nouveau cycle de visites guidées : les visites indociles. Il s’agit de dévoiler les secrets des collections avec un œil décalé, irrévérencieux ou bien très littéraire. Chaque visite offrira des surprises et de nouvelles découvertes.
À l’occasion d’Halloween, venez frissonner au musée : histoires de martyrs, légendes et fantômes vous accueilleront pour vous faire découvrir les collections d’une manière tout à fait inédite !
Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.72.86 »}]
Les musées vous dévoilent les secrets des collections avec un œil décalé ou irrévérencieux. En octobre : les effrayantes histoires du musée, entre monstres et martyrs !
Schryve
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