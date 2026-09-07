Visite indocile : Un soupçon de magie, Musée d’Art et d’Archéologie, Senlis
vendredi 11 décembre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie · Senlis
Informations pratiques
Visite indocile : Un soupçon de magie Vendredi 11 décembre, 12h00 Musée d’Art et d’Archéologie Oise
4€ en plus des droits d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T12:00:00+01:00 – 2026-12-11T13:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T12:00:00+01:00 – 2026-12-11T13:00:00+01:00
Les musées proposent cette année un nouveau cycle de visites guidées : les visites indociles. Il s’agit de dévoiler les secrets des collections avec un œil décalé, irrévérencieux ou bien très littéraire. Chaque visite offrira des surprises et de nouvelles découvertes.
En ce mois de décembre, alors que la nuit prend de plus en plus de place, nous vous proposons de plonger dans un monde de magie et d’émerveillement. Vous êtes-vous déjà dit que l’art n’était pas fait pour vous ? Eh bien, en sortant de cette visite, nous sommes certains que vous aurez changé d’avis !
Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.72.86 »}]
Les musées vous dévoilent les secrets des collections avec un œil décalé ou irrévérencieux. En décembre, place à la magie et à l’émerveillement !
Schryve
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