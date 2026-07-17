Visite insolite de l’église Jeanne d’Arc de Verdun, Église Jeanne d’Arc, Verdun

Informations pratiques

Visite insolite de l’église Jeanne d’Arc de Verdun Dimanche 20 septembre, 11h00 Église Jeanne d’Arc Meuse

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lors de cette visite, découvrez l’architecture contemporaine remarquable de cet édifice emblématique du quartier de la cité verte.

Église Jeanne d’Arc 6 Place Georges Guérin, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est 0329866767 https://transversales-verdun.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 83 44 22 »}] Élevée dix ans après la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Verdun manifeste une certaine parenté avec l’œuvre de Le Corbusier. A une plus grande échelle, on observe une imbrication similaire de volumes aux formes rondes (même le plafond lambrissé présente une légère incurvation), l’inclinaison du sol, le dénuement décoratif et une grande attention portée au traitement de la lumière qui contrastent avec le traitement brutaliste des murs de béton en façade comme à l’intérieur. Une grande attention est portée au dessin du clocher dont la base accueille la sacristie. Offrant l’aspect d’une tour depuis la façade principale, il s’évide en formant une spirale dotée d’une très fine paroi qui selon le projet de Fayeton est une expression symbolique de l’étendard de Jeanne d’Arc.

Cet ancien lieu de culte est requalifié en salle de spectacle. Parking.

Lors de cette visite, découvrez l’architecture contemporaine remarquable de cet édifice emblématique du quartier de la cité verte.

©CAUE LORRAINE