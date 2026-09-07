Visite insolite de l’Hippodrome de Douai, TANDEM – Hippodrome de Douai, Douai

Informations pratiques

Visite insolite de l’Hippodrome de Douai 19 et 20 septembre TANDEM – Hippodrome de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Inauguré en 1904, l’Hippodrome de Douai figure parmi les six derniers cirques en dur de France et bénéficie d’une inscription au titre des Monuments historiques. Devenu une scène incontournable du spectacle vivant, l’Hippodrome accueille la programmation de TANDEM Scène nationale et propose tout au long de l’année une offre culturelle riche et variée : théâtre, danse, musique, cirque, cinéma…

Salles, loges, coulisses, secrets de scène : notre équipe de relations avec les publics vous accueille pour une visite insolite du site, en partenariat avec le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme

TANDEM – Hippodrome de Douai 280 Place du Barlet, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0971005678 https://www.tandem-arrasdouai.eu [{« type »: « email », « value »: « billetterie@tandem.email »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 71 00 5678 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tandem-arrasdouai.eu/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Le cirque municipal, improprement appelé hippodrome, a été construit en 1904 par Jules Dropy, directeur du service des travaux municipaux à Douai. L’édifice, un dodécagone de 35 mètres de diamètre, est conçu autour d’une charpente métallique réalisée pour le panorama de Rome qui devait être construit à Paris à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. Le cirque a été remis en état en 1925 à la suite d’un incendie, avec une nouvelle façade en pierre de Savonnières, donnant sur la place. Réhabilité depuis 1980 pour abriter TANDEM, issue de la réunion de l’Hippodrome de Douai et du Théâtre d’Arras, cette scène nationale privilégie le croisement des arts et la découverte de courants artistiques de la scène européenne et internationale. Parking gratuit.

Inauguré en 1904, l’Hippodrome de Douai figure parmi les six derniers cirques en dur de France et bénéficie d’une inscription au titre des Monuments historiques.

©TANDEM