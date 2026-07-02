Visite insolite de Tours, Placis de la Lamproie, Tours

Informations pratiques

Visite insolite de Tours 19 et 20 septembre Placis de la Lamproie Indre-et-Loire

Tarif : 9 € adulte. Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 7 à 17 ans) : 5 €, Gratuit pour les moins de 7 ans. Groupe de 8 à 25 personnes maximum. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez au début du XIIIe siècle à Tours, sous le règne de Philippe Auguste, lors d’une visite immersive accompagnés de Mahaut, la fille intrépide d’un milicien croisé. Incarnée par votre guide conférencière vêtue en tenue de combat d’époque, explorez ensemble une cité au passé foisonnant.

Imprégnez-vous de la double identité de Tours, avec l’évêque régnant sur sa cathédrale à l’est et le bourgeonnement spirituel et économique de Martinopole à l’ouest. Pendant que les cloches retentissent, sentez la poussière des rues et l’énergie des pèlerins convergeant vers les reliques sacrées de Saint-Martin.

Découvrez comment la monnaie, la foi et l’acier créaient ensemble les bases de cette époque vibrante. Mahaut brise les chaînes des stéréotypes médiévaux sur le rôle des femmes tout en protégeant farouchement les trésors de sa ville. Joignez-vous à elle et brandissez l’épée de la connaissance en parcourant les rues médiévales de Tours !

La visite d’1h30 est menée en costume d’époque pour une immersion au coeur de l’histoire. Pour adultes et enfants de + 7 ans.

Départ Jardin Saint Pierre le Puellier, Tours.

Placis de la Lamproie Placis de la Lamproie, 3700 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/tours-pelerinage-moyen-age/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] Placis de la lamproie est une petite place serrée entre des bâtiments en pierre de taille, à l’emplacement de maisons médiévales aujourd’hui détruites.

La division d’une terre de pèlerinage au XIIIᵉ siècle

© Sophie Guay