UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grasse

Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice · Grasse

Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de Justice
Adresse
37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Visite insolite du palais de justice Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accès libre aux coulisses et aux dessous du Palais de Justice, accompagné par les agents du tribunal judiciaire.

Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accès libre aux coulisses et aux dessous du Palais de Justice, accompagné par les agents du tribunal judiciaire.

© Ministère de la justice

À voir aussi à Grasse (Alpes-Maritimes)