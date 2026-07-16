AGENDA · Grasse
Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice · Grasse
Informations pratiques
Visite insolite du palais de justice Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Accès libre aux coulisses et aux dessous du Palais de Justice, accompagné par les agents du tribunal judiciaire.
Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accès libre aux coulisses et aux dessous du Palais de Justice, accompagné par les agents du tribunal judiciaire.
© Ministère de la justice
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