Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse

Informations pratiques

Visite insolite du palais de justice Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accès libre aux coulisses et aux dessous du Palais de Justice, accompagné par les agents du tribunal judiciaire.

Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accès libre aux coulisses et aux dessous du Palais de Justice, accompagné par les agents du tribunal judiciaire.

© Ministère de la justice